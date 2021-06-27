Жителям Москвы рассказали, когда отступит жара

Жара в Москве спадет ко вторнику. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Согласно прогнозу синоптиков, 29 июня воздух прогреется до плюс 25 градусов, а в период с 1 по 3 июля температура составит плюс 23-25 градусов.

По словам ведущего сотрудника "Фобос" Александра Синенкова, это понижение будет сопровождаться грозами. Он подчеркнул, что в понедельник, вторник и субботу в столице прогнозируются кратковременные дожди с грозами. При этом метеоролог добавил, что в среду, четверг и пятницу существенных осадков не ожидается, передает РИА Новости.