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В Стамбуле рухнуло одиннадцатиэтажное здание

В Стамбуле рухнуло одиннадцатиэтажное здание

В Турции обрушилось одиннадцатиэтажное нежилое здание.

Инцидент произошел в районе Сарыер в провинции Стамбул. В результате обрушения были повреждены три припаркованные поблизости машины.

На место происшествия были отправлены пожарные, полицейские, сотрудники здравоохранения, муниципалитета и Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD)

Под обломками здания люди не были обнаружены, пишут турецкие СМИ.

 

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