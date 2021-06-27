В Стамбуле рухнуло одиннадцатиэтажное здание

В Турции обрушилось одиннадцатиэтажное нежилое здание.

Инцидент произошел в районе Сарыер в провинции Стамбул. В результате обрушения были повреждены три припаркованные поблизости машины.

На место происшествия были отправлены пожарные, полицейские, сотрудники здравоохранения, муниципалитета и Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD)

Под обломками здания люди не были обнаружены, пишут турецкие СМИ.