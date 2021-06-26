Евро-2020: анонс пятнадцатого игрового дня

В воскресенье, 27 июня, на чемпионате Европы по футболу будут сыграны два матча 1/8 финала.

Откроет программу пятнадцатого игрового дня встреча сборных Нидерландов и Чехии. Матч пройдет на "Пушкаш Арене" в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 (мск).

Нидерландцы вышли в плей-офф с первого места в группе С, где их соперниками были Австрия, Украина и Северная Македония. В трех турах подопечные Франка де Бура набрали максимально возможные 9 очков. Нидерланды также стали самой результативной командой группового этапа, забив восемь голов. Трижды отличился Джорджиньо Вейналдум, по два гола забили Мемфис Депай и Дензел Думфрис, еще один мяч на счету Ваута Вегорста.

Сборная Чехия, которая перед последним туром лидировала в группе D, пробилась в плей-офф лишь с третьего места. За победой над Шотландией (2:0) в первом туре далее последовали ничья с Хорватией (1:1) и поражение от Англии (0:1). Авторами всех трех мячей в составе чешской команды является нападающий Патрик Шик.

Завершится игровой день матчем сборных Бельгии и Португалии. Встреча пройдет на стадионе "Ла-Картуха" в Севилье и начнется в 22:00 (мск).

Сборная Бельгии одержала три победы в группе B и вышла в плей-офф с первого места. В матчах с Россией, Данией и Финляндией бельгийцы в общей сложности забили 7 голов, пропустив всего один. Главным бомбардиром команды на данный момент с 3 мячами является нападающий Ромелу Лукаку.

Португалия, соперниками которой по группе F были сборные Франции, Германии и Венгрии, вышла в плей-офф лишь с третьего места. После победы над Венгрией (3:0) в первом туре португальцы уступили Германии (2:4) и сыграли вничью с Францией (2:2). Криштиану Роналду, главная надежда португальцев в атаке, пока полностью оправдывает с возложенной на него миссией. На данный момент 36-летний нападающий с 5 мячами является лучшим бомбардиром группового этапа Евро. Кроме того, за три матча в группе португалец уже успел установить несколько рекордов.

Примечательно, что сборные Бельгии и Португалии впервые встретятся в рамках финальной стадии крупного турнира. Ранее команды встречались лишь в квалификации.

Отметим, что победитель матча Нидерланды – Чехия в четвертьфинале сыграет с Данией. Встреча состоится 3 июля в Баку.

Победитель матча Бельгия – Португалия встретится в 1/4 финала с Италией. Встреча состоится 2 июля в Мюнхене.