Евро-2020: итоги четырнадцатого игрового дня

В субботу, 26 июня, матчами Уэльс – Дания и Италия – Австрия стартовал плей-офф чемпионата Европы по футболу.

Открывала программу четырнадцатого игрового дня встреча 1/8 финала между сборными Уэльса и Дании. Победу в матче, проходившем на стадионе "Йохан Круифф Арена" в Амстердаме, одержали датчане (4:0).

Первый мяч в игре был забит на 27-й минуте – отличился нападающий сборной Дании Каспер Дольберг. На 48-й минуте он оформил дубль, увеличив преимущество своей команды до двух мячей. На 88-й минуте защитник Йоаким Меле сделал счет разгромным, а в компенсированное ко второму тайму время Мартин Брэйтуэйт отправил четвертый мяч в сетку ворот валлийцев, установив тем самым окончательный результат.

Таким образом, в 1/4 вышла Дания. На данной стадии турнира датчане сыграют с победителем противостояния Нидерланды – Чехия (Будапешт. 27 июня. 19:00 мск). Четвертьфинал состоится 3 июля в Баку.

Закрывал программу четырнадцатого игрового дня матч в Лондоне, где сборная Италии встречалась с командой Австрии.

Основное время матча завершилось безрезультативной ничьей, а в дополнительные 30 минут сильнее оказались итальянцы. На 95-й минуте Федерико Кьеза вывел "Скуадру адзурру" вперед, а через 10 минут Маттео Пессина во второй раз поразил ворота австрийцев. Благодаря точному удару Саши Калайджича на 114-й минуте сборная Австрии сократила отставание в счете, однако на большее австрийцев не хватило.

Обыграв сборную Австрии, подопечные Роберто Манчини продлили свою беспроигрышную серию до 31 матча. Это лучший результат в истории команды. Предыдущий рекорд был установлен в 1935-1939 годах под руководством Витторио Поццо. Та беспроигрышная серия насчитывала 30 матчей.

Также итальянцы обновили сегодня свой рекорд по продолжительности сухой серии. Не пропустив в основные 90 минут в матче с Австрией, "Скуадра адзурра" довела серию до 1145 минут. Предыдущий рекорд в 1143 минуты был установлен голкипером Дино Дзоффом в период с 1972 по 1974-й год.

Отметим, что в четвертьфинале итальянцы встретятся с победителем противостояния Бельгия – Португалия (Севилья. 27 июня. 22:00 мск). Матч 1/4 финала состоится 2 июля в Мюнхене.