Евро-2020: Италия обыграла Австрию и вышла в 1/4 финала

На стадионе "Уэмбли" в Лондоне только что закончился матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Австрии. Победу со счетом 2:1 одержала итальянская команда.

Основное время матча завершилось безрезультативной ничьей, а в дополнительные 30 минут сильнее оказались итальянцы.

Таким образом, в 1/4 вышла Италия. В четвертьфинале итальянцы встретятся с победителем противостояния Бельгия – Португалия (Севилья. 27 июня. 22:00 мск). Матч 1/4 финала состоится 2 июля в Мюнхене.