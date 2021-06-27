Обзор СМИ Кавказа 21 - 27 июня

Газета "Северная Осетия" информирует, что на территории региона реализуется масштабный проект по закладке посадок фундука и его переработки. Координацией усилий производителей занимается Межрегиональная ассоциация производителей и экспортеров фундука. Как рассказала изданию президент ассоциации, заслуженный экономист РСО–А Алета Цориева, ассортимент будущей продукции может как ядра цельного ореха, так и ореховую пасту, ореховую муку, изделия кондитерской и парфюмерной промышленностей. Ядро ореха содержит до 70% жира, 15–16% белка, значительное количество витаминов, углеводов и минеральных солей. По калорийности фундучное масло близко к сливочному и широко применяется в медицине как средство для лечения атеросклероза, используется в парфюмерии, живописи и других сферах. Жмых ореха идет на корм скоту, а скорлупа применяется для производства высококачественных линолеумов, активированного угля и т.д. По сравнению с другими культурами фундук менее прихотлив. При закладке садов используются завезенные итальянские сорта фундука, что гарантирует высокое качество ореха.

В России доля импорта фундука достигает 95–97%, что говорит об огромном потенциале импортозамещения этой культуры и запросе российского рынка на производство местного сырья. Цориева привела опыт таких стран, как Турция, Италия, Германия, Чили, Азербайджан, Грузия, Молдавия, где производство фундука стало приоритетной бюджетообразующей отраслью. Там экономика отрасли фундуководства базируется на множестве мелких хозяйств, которым передаются технологии закладки и ухода за садами фундука, параметры качества ореха и средние рыночные цены закупа готовой продукции.

"Мы предлагаем в рамках национального проекта борьбы с бедностью предоставлять в аренду трудоспособным малоимущим сельчанам, которые хотят работать, от 0,5 до 2 га земли для закладки мини-садов фундука. Обеспечить их саженцами, помочь им посадить сады, научить ухаживать за ними, системно собирать урожай, когда начнется плодоношение, и гарантированно стать обеспеченными людьми, способными не только содержать себя и свои семьи, но и платить налоги в бюджет республики", - говорит глава ассоциации.

Средняя урожайность 1 га фундука составляет 2,5–3 тонны ореха в зависимости от сорта, цена 1 кг неочищенного фундука урожая 2020 года на мировом рынке варьировалась в зависимости от качества и страны производства от 3 до 3,5 долларов. Следовательно, валовая выручка от реализации урожая с 1 га сада фундука в 2020 году составила примерно 9000 долларов или 670 тыс. рублей. Затраты же на 1 га примерно 70 тыс. рублей. Получается 600 тыс. рублей прибыли с одного гектара. Это гораздо рентабельнее, чем производство одной из самых популярных культур в Северной Осетии - кукурузы, средняя прибыль с 1 га которой составляет 56 тыс. рублей. По мнению специалиста, фундуководство в Программе социально-экономического развития РСО–А на предстоящий период должно быть выделено в качестве приоритетной отрасли развития АПК республики.

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Перечень объектов курортно-рекреационного и туристского комплекса Кабардино-Балкарии насчитывает более 200 предприятий. Все действующие в республике санатории сертифицированы и имеют категории от двух до четырех звезд. Здесь насчитывается 11 зон потенциальной туристско-рекреационной специализации, наиболее популярные из них – курорт федерального значения Нальчик, горно-рекреационный комплекс Приэльбрусье, туристско-рекреационный комплекс "Джылы-Су" и экскурсионно-туристский комплекс "Голубые озера". За 2020 год в республике отдохнуло 540 тыс. человек, что на 10% меньше показателя 2019 года ввиду ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Такие цифры, как передает газета "Кабардино-Балкарская правда", привел в докладе на заседании парламента КБР министр курортов и туризма республики Мурат Шогенцуков.

По итогам первого квартала 2021 года рост основных показателей деятельности туристической отрасли составил 70% к аналогичному периоду предыдущего года. На увеличение турпотока направлены мероприятия по проведению широкомасштабной PR-кампании на федеральном уровне через продвижение туристического продукта. Ведомству удалось реализовать ряд значимых проектов, работающих на повышение имиджа республики. По прогнозу Шогенцукова, количество отдыхающих в КБР возрастет на 15% в сравнении с 2019 годом.

Шогенцуков выразил надежду, что с принятием поправок в Закон РФ "Об основах туристской деятельности в РФ" министерство будет сертифицировать экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, а без профессиональной подготовки и обучения это станет невозможным. По словам министра, в республике работают организации для детского отдыха, а вопрос создания портала остается открытым и актуальным для ведомства. Сейчас усилия направлены на продвижение рынка через социальные сети, где активна молодежь. Перспективными инвестиционными проектами, планируемыми к реализации в ближайшие годы, являются создание всесезонного горного туристско-рекреационного бальнеологического комплекса "Джылы-Су" и всесезонного туристско-рекреационного кластера "Верхние Голубые озера" при условии участия КБР в государственной программе РФ "Экономическое развитие и инновационная экономика" и включения в нее этих проектов.

Министр также отметил, что, в целях повышения уровня безопасности туристов, министерство совместно с комитетом парламента КБР по физической культуре, спорту и туризму завершает подготовку законодательной инициативы по внесению изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которое предусматривает ответственность за нарушение порядка информирования территориального органа МЧС России о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступным местам.

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Большинство туристических маршрутов и наиболее живописные места для отдыха Карачаево-Черкесии находятся в непосредственной близости от государственной границы и проходят через пограничную зону. По закону, нахождение в пятикилометровой полосе местности вдоль нее регламентировано определенными нормами. В связи с этим Пограничное управление ФСБ России по КЧР, через местную газету "День республики" напоминает, что специальные пропуска в пограничную зону понадобятся в следующих случаях: для непосредственного прохода лиц; для въезда транспортных средств; для разрешения на хозяйственную, промысловую и иную деятельность; для разрешений на проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий; для содержания и выпаса скота в пограничной зоне; для промысловой, изыскательской и иной деятельности в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов.

С 5 июля текущего года вступает в силу новый административный регламент. Теперь граждане могут получить госуслугу не только при обращении в Пограничное управление ФСБ по КЧР, но и обращаясь в отделения – пограничные заставы, которые осуществляют пограничную деятельность в пределах участка их зоны ответственности. Также изменились формы и требования к оформлению заявлений для выдачи пропусков и ходатайств о разрешении хозяйственной и промысловой деятельности. Новые формы можно получить при личном обращении в Пограничном управлении, отделениях – пограничных заставах, либо распечатать на официальном сайте ФСБ России www.fsb.ru, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Заявление или ходатайство можно предоставить на бумажном носителе, посредством почтовой связи, на личном приеме, а также в форме электронных документов, направленных на адрес электронной почты Пограничного управления ФСБ РФ по КЧР pu.kcherkes@fsb.ru, а также через Единый портал государственных услуг. Кроме того, теперь увеличен срок действия коллективного пропуска – (разрешения) в погранзону для граждан РФ, зарегистрированных по месту жительства в пределах субъекта КЧР.

Гражданам республики, для которых въезд (проход) в погранзону республики необходимо осуществлять на регулярной основе, пропуск выдается на срок, указанный заявителем, но не более чем на три года. Разрешение на хозяйственную или промысловую деятельность выдается гражданам РФ, имеющим регистрацию по месту жительства в КЧР, которым необходимо осуществлять хозяйственную или промысловую деятельность в пределах региона с установленной пограничной зоной на регулярной основе, а также российским юридическим лицам, расположенным в пределах муниципального района, на территории которого установлена пограничная зона, или городского округа, территория которого полностью (частично) прилегает к пограничной зоне, – на срок, указанный заявителем, но не более чем на три года. Другим категориям граждан и юридическим лицам – на срок, указанный заявителем, но не более чем на один год. В случае если срок действия документа, удостоверяющего личность гражданина, истекает ранее даты окончания срока, указанного заявителем в заявлении (ходатайстве) о предоставлении государственной услуги, индивидуальный или коллективный пропуск и разрешение выдаются со сроком действия до даты окончания срока действия документа, удостоверяющего личность гражданина.

Срок предоставления государственной услуги по выдаче пропусков (разрешений) в пограничную зону для граждан РФ также составляет 15 рабочих дней, для иностранных граждан и лиц без гражданства – до 30 рабочих дней со дня регистрации в пограничном органе заявления о предоставлении государственной услуги. Предоставление государственной услуги по выдаче пропусков в пограничную зону и разрешений на хозяйственную, промысловую деятельность производится бесплатно.

Любая фото- и видеосъемка пограничных нарядов, пограничных знаков, инженерно-технических сооружений и других объектов пограничных органов строго запрещена. За нарушение установленных законодательством норм предусмотрена административная ответственность.

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По словам председателя Дагестанского отделения Союза садоводов России Муфтали Яхъяева, которые приводит газета "Дагестанская правда", во всех регионах страны реализуются региональные программы по государственной поддержке садоводческих товариществ. Однако, как констатирует Яхьяев, в Дагестане подобные программы не работают. Есть соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между правительством РД и Союзом садоводов России, Дагестанским отделением Союза садоводов РФ и Министерством сельского хозяйства и продовольствия РД. В 2016 и 2017 годах по проблемам садоводческих некоммерческих товариществ были проведены масштабные, общереспубликанского уровня форумы. Еще в 2013 году Дагестанским отделением совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РД была разработана региональная программа по государственной поддержке садоводческих товариществ. Однако, несмотря на это, законодательные и исполнительные органы государственной власти Дагестана инициативы по разработке соответствующих нормативных правовых актов, касающихся государственной поддержки садоводческих товариществ республики, не приняли. Между тем правовые условия для сотрудничества и взаимодействия с государственными и муниципальными органами власти республики с целью развития территорий садоводческих товариществ республики созданы. По словам Яхьяева, Дагестанское отделение за 10 лет заключило ряд соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с Кумторкалинским, Карабудахкентским, Кизлярским районами, с администрациями Кировского района городов Махачкалы, Каспийска, Кизляра, Избербаша, Дагестанских Огней, а также с Минтрудом РД, Дагестанским аграрным государственным университетом, НИИСХ РД, Институтом социально-экономических исследований ДФИЦ РАН и другими. Газета напоминает, что правительством РФ поставлена задача к 2023-2024 годам полностью обеспечить потребности населения собственными овощами, картофелем, ягодами и фруктами. Об этом было заявлено на недавней коллегии Минсельхоза РФ с участием председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Свой вклад в это намерены внести и садоводы страны.

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Агентство "Абхазия-информ" и "Спутник-Абхазия" сообщают, что с начала лета в стране наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом, в связи с этим увеличилась обращаемость в медучреждения. Главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик, на заседании Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией проинформировала, о том, что в стране выявлен индийский штамм вируса Covid-19. Главврачи ковидных больниц отмечают, что корнавирусной инфекцией чаще стало болеть молодое поколение. "Ребята от 16 лет поступают к нам, и очень быстро тяжелеют. В основном болеют группами, они чаще всего посещали одни и те же мероприятия, торжества, свадьбы", – сказал главврач Сухумской инфекционное больницы Астамур Гуния.

На встрече также говорилось о необходимости усиления санитарно-эпидемиологического контроля. Министр здравоохранения Эдуард Бутба подчеркнул, что нужно уделить особое внимание курортным городам, где в туристический сезон скапливаются большое количество людей, совместно с правоохранительными органами будут проводить рейдовые мероприятия, особенно в городах Гагры и Пицунды. Он также считает необходимым проработать вопрос создания еще одного амбулаторного центра в столице. Бутба сообщил, что Минздрав Абхазии обратился в Минздрав РФ с просьбой возобновить дежурство российских коллег в ковидных учреждениях в случае еще большего ухудшения эпидобстановки. Было принято решение рекомендовать руководству страны отменить проведение массовых мероприятий, торжеств, свадеб и корпоративов, ограничить работу общепита в ночное время.

Депутаты парламента Абхазии также обратились к президенту и призвали усилить ограничительные меры и противоэпидемиологические мероприятия. Они призвали ускорить темпы вакцинации путем организации просветительской работы среди населения, проработать меры по обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Парламентарии считают необходимым заключение предварительной договоренности с Россией о бесперебойном снабжении вакциной "Спутник V", а также выделение значимых финансовых ресурсов на приобретение крупных партий препаратов "Актемра", "Артлегия", "Илсира".