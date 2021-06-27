Россияне по-прежнему едут в Крым

Несмотря на затопления побережий и открытие курортов Турции, произошедшее 22 июня, Крым остается популярным местом для летнего отдыха среди граждан РФ. РБК сообщает, что после возобновления авиаперелетов на турецкие курорты, цены на билеты поднялись почти в два раза. Кроме того, цены на бронирование туров также выросли на 50-80%. Этим объясняется заполненность крымских отелей, съемных квартир и гостевых домов.

Пресс-служба сервиса выбора отелей TVIL.ru утверждает, что в июле, по сравнению с июнем, приток туристов из разных регионов РФ в целом увеличится на 40%.

По данным бронирований жилья на июнь, сервис выводит рейтинг самых востребованных городов русского Юга для отдыха: Ялта - 15%, Евпатория - 12%, Феодосия - 11%, Алушта - 9%, Сочи - 8%, Севастополь - 7%, Судак - 7,5%, Анапа - 7%, Геленджик - 3%, Алупка - 3%.

Статистика выявила процентное соотношение востребованности типов жилья. Большинство туристов отдает предпочтение отелям – 77%. Второе место занимают квартиры, апартаменты – 15%. Меньшинство отдыхающих выбирает дома – 5%.

В Крыму каждый сможет найти для себя подходящий вариант для комфортного отдыха. Благодаря высокой конкуренции среди арендодателей и не меньшему спросу среди приезжих, цены на разные типы жилья сильно варьируются и могут быть ниже, чем ожидается.

Пресс-служба минкурортов Республики Крым заявляет о свободном въезде на территорию полуострова. "Крым открыт для туристов. Гражданам Российской Федерации предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезде не нужно. Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта", - сообщает министерство.

Однако аэропорт и вокзалы могут предпринимать меры по выявлению признаков заболеваний: термометрию и осмотр на наличие симптомов. "При заселении в санаторий необходимо предоставить справку об эпидокружении, а также отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. При заселении в другие средства размещения – отели, пансионаты, гостиницы и др. справки не требуются", - гласит сообщение министерства. Ношение медицинских масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах остается обязательным условием для прибывающих на полуостров.