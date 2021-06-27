В Израиле обнаружен неизвестный ранее вид человека

Международная группа археологов обнаружила недостающий фрагмент в истории эволюции человека. Как сообщает The Сonversation, в ходе раскопок на израильском участке Нешер Рамла был найден череп, который может стать доказательством существования особой человеческой популяции, которая жила в современном Израиле и его окрестностях примерно от 420 тыс. до 120 тыс. лет назад.

Исследователи Исраэль Гершковиц, Йоси Зайднер и их коллеги в двух отчетах, опубликованных в журнале Science, описывают древнее человеческое сообщество, которое осуществляло культурные и генетический обмен с соседними группами Гомо сапиенс ("человек разумный") в течение многих тысяч лет.

Новые окаменелости

Возраст фрагментов черепа, в том числе правой теменной части и почти полностью сохранившаяся нижней челюсти составляет 120–140 тыс. лет, при этом анализ показал, что человек, которому они принадлежали, не был Гомо сапиенс в полной мере. Но он также не принадлежал к неандертальцем, которые, как считается, были единственным другим типом людей, живших в этом регионе в то время. Останки представляют промежуточное звено - уникальную популяцию Гомо, ранее учеными не выявленную.

Сравнив новые окаменелости с другими ископаемыми человеческими черепами, исследователи обнаружили, что теменная кость имеет ”архаичные” черты, которые существенно отличаются от ранних и современных людей. Кроме того, кость значительно толще, чем у неандертальцев и у большинства ранних Гомо сапиенс.

Челюсть тоже имеет архаичные черты, но включает и формы, обычно встречающиеся у неандертальцев. Кости представляют собой уникальное сочетание архаических и неандертальских черт, отличных как от ранних Гомо сапиенс, так и от более поздних неандертальцев.

Таких людей больше?

Авторы предполагают, что окаменелости, найденные на других израильских объектах, включая знаменитую Даму из пещеры Табун, также могут быть частью новообретенной человеческой популяции, хотя раньше их идентифицировали как принадлежащие неандертальцам или Гомо сапиенс. ”Дама из пещеры Табун” (археологи ее называют Табун C1) была обнаружена в 1932 году археологами-первопроходцами Юсрой и Дороти Гаррод.

Тщательно изученный важный артефакт многое рассказал об анатомии и поведении неандертальцев в то время, когда очень мало было известно о наших загадочных двоюродных братьях по эволюции. Если Табун С1 и другие окаменелости из пещер Кесем и Зуттие относятся к виду Нешер Рамла Гомо, повторный анализ теперь сможет объяснить некоторые несоответствия в их анатомии, ранее отмеченные исследователями.

Загадочный вид Нешер Рамла Гомо может оказаться нашим последним общим предком с неандертальцами. Сочетание признаков подтверждает генетические доказательства того, что ранний обмен генами между Гомо Сапиенс и неандертальцами произошел 400-200 тыс. лет назад. Другими словами, скрещивание различных видов Гомо было более распространенным явлением, чем считалось ранее.

Еще более загадочной находкой в Нешер Рамла оказался коллекция из 6 000 каменных орудий.

Инструменты были созданы тем же способом, которым пользовались Гомо сапиенс, создавая свои орудия. Сходство настолько сильно, что кажется, две популяции - Нешер Рамла Гомо и Гомо сапиенс постоянно проживали вместе. По всей видимости, они не только генами обменивались, но и учили друг друга создавать инструменты.

Также были найдены кости животных, пойманных, разделанных и съеденных на месте. Находки указывают на то, что вид Нешер Рамла Гомо охотился на черепах, газелей, зубров, кабанов и страусов. Кроме того, они использовали огонь для приготовления пищи, о чем свидетельствует обнаружение кострища того же возраста, что и окаменелости. Действительно, Нешер Рамла Гомо не только собирали дрова, чтобы разводить костры и готовить, но также активно использовали огонь.

Хотя самые ранние признаки контролируемого использования огня гораздо старше и датируются миллионом лет назад, это конкретное кострище интересно тем, что люди Нешер Рамла относились к нему так же тщательно, как и Гомо сапиенс и неандертальцы того времени. Впечатляет, что кострище сохранилось целым и невредимым за пределами защищенной пещерной среды. Сейчас это самое древнее уцелевшее кострище, когда-либо обнаруженное на открытой местности.

Если представить себе эволюцию человека как книжный шкаф "Икеа", который никак не получается собрать, это открытие похоже на обнаружение пропавшей полки, завалявшейся на дне коробки. Новый вид Нешер Рамла Гомо отлично вписывается в картину, хотя нам еще и предстоит изучить несколько загадочных ”дополнительных” фрагментов. Например, как именно различные группы Гомо взаимодействовали друг с другом? И какие культурные и биологические изменения происходили в популяциях в тот период? Изучение ”дополнительных фрагментов ” поможет нам лучше понять наше прошлое.