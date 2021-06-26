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Север-Юг: первый грузовой поезд отправился из Финляндии в Индию

Север-Юг: первый грузовой поезд отправился из Финляндии в Индию

Первый поезд, которым совместно управляют железнодорожные компании Азербайджана, России и Ирана, на этой неделе отправился из финской столицы Хельсинки в крупнейший порт Индии Нава-Шева по Международному транспортному коридору Север-Юг. Как отмечает Caspian News, контейнерный поезд проедет через три прибрежные страны Каспийского моря, чтобы доставить бумажную продукцию в 32 40-футовых контейнерах до конечного пункта назначения в Индии.

Азербайджанский оператор поезда ООО ADY Container сообщил, что пилотный проект был реализован для оценки результатов перевозки с целью организации регулярных транспортировок грузов по коридору. ”Железнодорожные платформы, которые были отправлены в Финляндию для погрузки контейнеров, принадлежат ADY Container LLC, - говорится в сообщении компании. - Компания приняла соответствующее решение, чтобы стимулировать организацию регулярных трансконтинентальных транспортировок по коридору Север-Юг”. По железнодорожным, автомобильным и морским маршрутам контейнеры будут доставлены в Нава-Шева - крупнейший контейнерный порт в Индии.

Международный транспортный коридор Север-Юг представляет собой мультимодальную сеть железнодорожных, автомобильных и морских маршрутов протяженностью 7200 км. Предполагается, что этот маршрут сократит время транспортировки грузов между Южной Азией, Россией и регионом Балтийского моря, с шести до трех недель. Новый маршрут также на 3 тыс. км короче, чем прежние маршруты.

Расчетная пропускная способность коридора составляет 20-30 млн тонн грузов в год. Два тестовых рейса, выполненные в 2014 году, из Мумбаи в Баку и из Мумбаи в  Астрахань через иранский порт Бендер-Аббас, подтвердили снижение затрат на $2500 долларов на каждые 15 тонн груза, доставляемого по коридору.

Ожидается, что все участвующие страны получат выгоду от маршрута. Расположенный между Ираном и Россией, Азербайджан расширит свой транзитный потенциал в качестве важного узла на перекрестке Европы и Азии. Кроме того, ожидается, что транспортный коридор Север-Юг будет способствовать интеграции стран Центральной Азии, не имеющих выхода к морю, в глобальную торговую и транспортную сеть.

В 2017 году Азербайджан и Иран ввели в эксплуатацию железную дорогу Астара-Астара протяженностью 8,3 км, которая стала частью транспортного коридора Север-Юг и связывает два приграничных города в Азербайджане и Иране. В 2019 году Азербайджан и Россия построили автомобильный мост через реку Самур вдоль государственной границы между двумя странами. Мост рассматривается как неотъемлемая часть коридора Север-Юг.

Считается, что коридор со временем станет альтернативой традиционным межконтинентальным грузовым перевозкам в свете недельной блокады Суэцкого канала в Египте, парализовавшей в марте мировую торговлю и стоившей ей миллиарды долларов.

”Коридор Север-Юг - отличный вариант для замены Суэцкого канала с сокращением времени в пути до 20 дней и экономией до 30%”, - написал посол Ирана в России Казем Джалали на своей странице в Facebook после инцидента на Суэцком канале. Миллиардные убытки увеличили важность международного транспортного коридора как альтернативы глобальному торговому маршруту.

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Вестник Кавказа

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