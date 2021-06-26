Собянин назвал число госпитализаций с коронавирусом в Москве

Около 2 тыс пациентов с COVID-19 госпитализируют в Москве каждый день, заявил мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

"А сколько людей приезжают для того, чтобы осмотреть больного, привести его в КТ-центр, сделать снимки... Конечно, [это] создает огромное напряжение для медицинской системы. Но сейчас она нормализована практически полностью", - пояснил градоначальник.

Собянин указал, что в городе развернуто 20 тыс коек для лечения пациентов с ковидом, на сегодня из них заняты чуть больше 14 тыс.

Мэр уточнил, что в целом в системе здравоохранения Москвы для экстренной плановой помощи, без учета коронавирусных пациентов, предусмотрено 35 тыс коек.