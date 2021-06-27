От Кочаряна постепенно отворчиваются соратники

После парламентских выборов в Армении переизбранная "революционная" власть во главе с Николом Пашиняном и его партией "Гражданский договор" так и не обнародовала внятную политическую программу вывода республики из затяжного политического кризиса. Власть игнорирует позицию националистического крыла армянской политики, а проигравшие, но прошедшие в парламент лидеры карабахского сепаратизма отказываются принимать результаты внеочередного голосования. Противостояние будет продолжено, но уже в другом формате.

Значимые фигуры армянской политики и бизнеса, кажется, уловили ветер перемен, посчитав прошедшие выборы крушением идеологии карабахского сепаратизма, последовавшим за поражением Армении во Второй Карабахской войне. Еще до подведения итогов в штабе "Гражданского договора" бывший глава никем не признанной "НКР" Араик Арутюнян, который таким образом выразил поддержку Пашиняну. Подобный политический маневр нельзя считать чем-то неожиданным, если принять во внимание дистанцию, которую выдержал Арутюнян в отношении экс-президентов Роберта Кочарян и Сержа Саргсяна, когда те прибыли в Карабах в разгар боевых действий.

Арутюнян – типичный представитель второго поколения карабахских сепаратистов, которые не разделяют романтику окопной жизни, предпочитая развивать собственные бизнес интересы. Поддерживая Пашиняна, Арутюнян заключает взаимовыгодное соглашение, благодаря которому ему удастся номинально сохранить за собой фейковые политические позиции, а самое главное – остатки своего монопольного бизнеса на территории непризнанной республики. При Пашиняне Арутюняну и его окружению не нужно готовиться к очередной военной кампании, жертвовать свои средства на подготовку к войне. Пашинян снимает всякую ответственность с верхушки сепаратистского режима, поскольку готов делегировать решение вопросов по послевоенному урегулированию либо России, либо Минской группе ОБСЕ.

Чуть более неожиданным стало то, что глава компании "Ташир" Самвел Карапетян в ходе личной встречи с Николом Пашиняном выразил готовность сотрудничать с новоизбранным правительством. Многолетний соратник и спонсор карабахского клана, человек, помогавший в финансировании армянской армии и, по слухам, выплативший залог за подследственного Кочаряна, посчитал благоприятным для себя исход внеочередных выборов. Карапетян бизнесмен, а Пашинян никогда не враждовал с бизнесменами, предпочитая сотрудничать с ними через благотворительные фонды своей жены. Этим воспользовались некоторые армянские олигархи, получив своеобразную индульгенцию, которая позволяла им продолжить бизнес при новой власти.

Три года назад Карапетян воздержался от признания Пашиняна, ожидая контрреволюции со стороны Кочаряна. Тогда позиции бизнес империи главы группы "Ташир" в Армении сильно пошатнулись. После двух поражений сепаратистов - в войне и на выборах - Карапетян, видимо, намеревается реставрировать свое влияние в республике, чтобы финансовый канал между Россией и Арменией не был занят кем-либо другим из числа влиятельных членов армянской диаспоры в РФ. При этом между вновь избранным премьером и российским бизнесменом армянского происхождения нет идеологических противоречий. Карапетян и ранее вкладывал деньги в армянскую политику в обмен на широкие преференции в армянском бизнес пространстве. Как и Арутюнян, Карапетян больше не рискует вновь вкладывать средства в армянскую армию, которая не интересует Пашиняна.

Некогда лояльная сепаратистам системная оппозиция переключается на запасной вариант политического развития. Такие партии как "Процветающая Армения" Гагика Царукяна на неопределенное время уйдут в тень, сконцентрировавшись на сохранении своих бизнес активов. Поскольку вести бизнес в Армении без сотрудничества с администрацией Пашиняна небезопасно, едва ли в республике найдется бизнесмен, готовый оказывать косвенную финансовую поддержку врагам новоизбранного премьера, который не гнушается требовать от следственных органов возбуждать уголовные дела.

Руководители органов местного самоуправления Сюника и ряда областей, поддержавшие Кочаряна в ходе выборов, также опасаются за свое будущее. В ходе избирательной компании, Пашинян готов был проиграть везде кроме Сюника. Свои неудачные поездки в область и.о. премьера не раз завершал словами о скором возмездии в отношении органов регионального самоуправления в случае своего переизбрания. Кажется, самое страшное для сюникских чиновников все же произошло, поскольку 25 июня в штабе блока Кочаряна была проведена встреча между экс-президентом и главами общин. Будущее многих должностных лиц Сюникской области теперь под большим вопросом.