Дрифт-фестиваль пройдет в Махачкале

Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана сегодня проведет очередной дрифт-турнир, он состоится на новой локации в Махачкале. Об этом сообщил исполнительный директор ФАМС Минатулла Герейханов.

По его словам, на мероприятие соберутся опытные и именитые спортсмены, в том числе из регионов Северного Кавказа. Они смогут продемонстрировать свое мастерство на специально подготовленной трассе.

"Мы открыли в районе пляжа "Березка" и судоремонтного завода новую площадку, которая как нельзя кстати подходит для проведения таких масштабных мероприятий", - цитирует Герейханова РИА "Дагестан".

Турнир пройдет в нескольких дисциплинах, включая одиночные и парные заезды.

Исполнительный директор также анонсировал автогодекан, где все желающие смогут увидеть уникальные марки автомобилей.

Вход свободный.