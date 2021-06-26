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Аксенов назначил ответственного за расчистку Керчи

Аксенов назначил ответственного за расчистку Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов остался недоволен темпами уборки Керчи после сильных ливней, обрушившихся на город неделю назад.

"В связи с недостаточным темпом уборки города-героя Керчи от мусора, в частности, центрального рынка и других районов, принято решение направить на место заместителя председателя совета министров Крыма Евгения Кабанова для координации работы и решения возникших проблем", - написал Аксенов в своем аккаунте в социальной сети ВКонтакте.

На фото, опубликованных в соцсетях, видны горы мусора, а дворы все еще полны ила.

Ранее планировалось, что город приведут в порядок до понедельника, расчисткой занимаются более тысячи человек, уточнили в ГУ МЧС по Крыму.

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