Аксенов назначил ответственного за расчистку Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов остался недоволен темпами уборки Керчи после сильных ливней, обрушившихся на город неделю назад.

"В связи с недостаточным темпом уборки города-героя Керчи от мусора, в частности, центрального рынка и других районов, принято решение направить на место заместителя председателя совета министров Крыма Евгения Кабанова для координации работы и решения возникших проблем", - написал Аксенов в своем аккаунте в социальной сети ВКонтакте.

На фото, опубликованных в соцсетях, видны горы мусора, а дворы все еще полны ила.

Ранее планировалось, что город приведут в порядок до понедельника, расчисткой занимаются более тысячи человек, уточнили в ГУ МЧС по Крыму.