Вильфанд рассказал, почему жителям Подмосковья не нужны морские курорты

Вода в водоемах Московской области прогрелась сильнее, чем в каком-либо другом регионе России, в том числе и на курортах. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В Москве-реке температура воды в районе Звенигорода прогрелась до 25 градусов тепла, в водоемах - до 26 градусов. Это очень высокая температура, вы не найдете такую нигде. Нет даже смысла отдыхать ехать на море, там вода не такая теплая", - цитирует его ТАСС.

Синоптик уточнил, что настолько теплой вода останется, по всей видимости, до вторника включительно. Потом в Подмосковье придет облачность, и вода немного охладится.

Вильфанд указал, что в Алуште и Феодосии море прогрелось лишь до 22 градусов, в Евпатории - до 21, в Сочи, Анапе и Геленджике - до 23-24 градусов.