Источники сообщили от смерти одного из богатейших россиян от коронавируса

Олег Бурлаков, вошедший в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes, скончался из-за коронавируса, ему был 71 год. Об этом пишет издание со ссылкой на знакомых Бурлакова и его супруги.

Источники утверждают, что бизнесмен ушел из жизни 23 июня в Монако, где он проживал в последние годы, а незадолго до этого посещал Москву.

Бурлаков был совладельцом Стройлесбанка, он также владел лакокрасочной фабрикой Terpentin и инвестиционно-строительной компанией "Импульс". В списке "200 богатейших бизнесменов России - 2021" он стал 177-м с оценкой состояния в $650 млн.