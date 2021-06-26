Поезд из Москвы протаранил трактор в Абхазии (ФОТО)

Поезд врезался в трактор в Абхазии, об этом сообщается в Facebook МЧС республики.

Инцидент произошел в районе города Гагра в 16.35. Скорый поезд "Москва – Сухум" налетел на трактор, занимавшийся ремонтными работами вдоль путей.

"В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал, поезд с рельсов не сошел, однако локомотив получил повреждения", - пояснили в ведомстве.

Ожидается прибытие резервного локомотива из Адлера. Спасатели дежурят в районе остановки поезда, к месту ЧП подвозится питьевая вода.