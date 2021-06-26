Евро-2020: Дания разгромила Уэльс и вышла в 1/4 финала

Только что на стадионе "Йохан Круифф Арена" в Амстердаме завершилась встреча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Уэльса и Дании. Победу со счетом 4:0 одержала датская команда.

Голами в составе сборной Дании отметились Каспер Дольберг (27-я и 48-я минуты), Йоаким Меле (88-я) и Мартин Брэйтуэйт (90+4).

Отметим, что в компенсированное ко второму тайму время арбитр встречи показал валлийцу Гарри Уилсону красную карточку за фол против Меле.

Таким образом, в 1/4 финала вышла сборная Дании.

Напомним, в субботу состоится еще один матч 1/8 финала. В Лондоне сыграют сборные Италии и Австрии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 (мск).