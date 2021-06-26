Партию Гахария выгнали из офиса в Батуми

Партия экс-премьер-министра Георгия Гахария "За Грузию" осталась без офиса в Батуми: владелец помещения разорвал договор аренды.

Причиной своего решения он назвал сообщение о встрече Гахария с основателем "Единого нацдвижения" Михаилом Саакашвили в Вашингтоне, которое в самой партии опровергли.

Региональный лидер "За Грузию" Ираклий Микеладзе заявил, что настоящая причина "выселения" партии - шантаж со стороны власти.

"К сожалению это уже не первый случай, когда люди открыто высказывают нам поддержку, но из-за шантажа и запугивания со стороны власти, отказываются сдавать нам офис", - цитирует политика Sputnik Грузия.