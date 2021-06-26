Иран хотел бы получать больше "Спутника V"

Тегеран рассчитывает на увеличение экспорта российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил посол ИРИ в РФ Казем Джалали.

"После прошедших консультаций [с российской стороной] мы ждем от России, что темпы экспорта вакцины будут увеличены", - приводит его слова ТАСС.

Дипломат обратил внимание, что российская вакцина входит в число самых безопасных в мире.

Напомним, первая партия "Спутника V" была поставлена Ирану 4 февраля, бесплатная добровольная вакцинация населения российским препаратом началась спустя пять дней.