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Американский эсминец USS ROSS вошел в Черное море

Американский эсминец USS ROSS вошел в Черное море

Ракетный эсминец ВМС США USS Ross вошел в Черное море, такое заявление распространил 6-й флот американских ВМС.

"Ракетный эсминец USS Ross типа "Арли Берк" вошел в Черное море для участия в учениях Sea Breeze-2021 26 июня 2021 года", - цитирует его РИА Новости.

В Национальном центре управления обороной России сообщили, что "силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями" американского корабля.

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Вестник Кавказа

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