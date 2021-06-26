Преступница запросила $9 тыс за поступление в институт в Ташкенте

Жительница Ташкента стала фигуранткой уголовного дела, пообещав обеспечить поступление абитуриента в институт за взятку. Такое сообщение распространило МВД Узбекистана.

За поступление "без проблем" в Чирчикский государственный педагогический институт подозреваемая запросила у абитуриента $9 тыс, передает Sputnik Узбекистан.

Общаясь с "клиентом", она пояснила, что ей помогут ее знакомые, которые работают в этом вузе.

"Абитуриент" согласился заплатить и принес запрашиваемую сумму в место встречи - среднюю школу №260 Юнусабадского района столицы, где ждали сотрудники МВД. Женщина была задержана в момент получения взятки.

Открыто уголовное дело по статье о взятках УК Узбекистана. Идет следствие.