В Казгидромете рассказали о погоде на завтра

Завтра на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами, и лишь на западе и юге страны осадков не будет. Также местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, на северо-западе выпадет град, сообщает Казгидромет.

В Западно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской и Кызылординской областях синоптики обещают очень сильную жару: температура воздуха будет доходить до 43 градусов. В Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях местами ожидается гроза, ветер северный, северо-западный при грозе порывы будут достигать 15-20 м/с, передает Sputnik Казахстан.

На большей части Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской, местами в Карагандинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской областях будет наблюдаться чрезвычайно высокая пожарная опасность.

В Нур-Султане днем прогнозируется переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, 26-28 градусов, ночью будет прохладно - 11-13 градусов. В Алматы - переменная облачность, без осадков, днем 26-28 градусов, ночью 13-15 градусов. В Шымкенте также будет переменная облачность, днем воздух прогреется до 33-35 градусов, ночью будет 16-18 градусов, говорится в прогнозе казахстанских синоптиков.