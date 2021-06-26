Две области Казахстана вводят жесткие ограничения по коронавирусу

Главные санитарные врачи Западно-Казахстанской и Атырауской областей установили строгие ограничительные меры из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу: сегодня эти регионы вошли в "красную" зону.

В Западном Казахстане с понедельника запрещено проводить и участвовать в зрелищных, коллективных, семейных, памятных и иных мероприятиях с массовым скоплением людей, организовывать ярмарки. Собрания, совещания, конференции можно проводить только в удаленном режиме. В общественных местах, в том числе на открытом воздухе, обязательно носить маски и соблюдать дистанцию. При работе общественного транспорта должны соблюдаться ряд условий: в часы пик должно увеличиваться число автобусов, их салоны надо обрабатывать дезинфицирующими средствами, в доступных местах должны быть размещены санитайзеры с антисептиком.

В постановлении содержится и ряд других их ограничений, полный его текст можно посмотреть по ссылке.

В Атырауской области с 28 июня запрещаются массовые и семейные памятные мероприятия, временно приостанавливается работа развлекательных объектов, банкетных залов, детских развлекательных центров, аттракционов, ночных клубов, караоке, компьютерных клубов, кальянных, бильярдных, боулингов, букмекерских контор. Закрываются объекты культуры - театры, кино, концертные залы, филармонии. Нельзя проводить спортивные мероприятия со зрителями. Исключение делается для объектов, участвующих в проекте Аshyq.

Кроме того, ряд социально-экономических объектов будут работать с ограничениями.

Полный текст документа можно увидеть тут.