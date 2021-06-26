Крупный пожар тушили на территории Ереванской ТЭЦ (ФОТО)

Крупный пожар произошел сегодня на территории Ереванской ТЭЦ, соответствующее сообщение опубликовано на сайте МЧС Армении.

Сигнал о возгорании поступил сегодня в 16.15 (15.15 мск). Сначала на место ЧП выехали два боевых расчета спасателей, пожару была присвоена категория №1 БИС.

Затем она была изменена на №2, и на место тушения направились еще пять боевых расчетов, а также три группы спасателей.

Пожар удалось локализовать в 19.00 (18.00 мск), полностью потушить - в 19.40 (18.40).