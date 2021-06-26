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Крупный пожар тушили на территории Ереванской ТЭЦ (ФОТО)

Крупный пожар тушили на территории Ереванской ТЭЦ (ФОТО)
Крупный пожар тушили на территории Ереванской ТЭЦ (ФОТО)
Крупный пожар тушили на территории Ереванской ТЭЦ (ФОТО)

Крупный пожар произошел сегодня на территории Ереванской ТЭЦ, соответствующее сообщение опубликовано на сайте МЧС Армении.

Сигнал о возгорании поступил сегодня в 16.15 (15.15 мск). Сначала на место ЧП выехали два боевых расчета спасателей, пожару была присвоена категория №1 БИС.

Затем она была изменена на №2, и на место тушения направились еще пять боевых расчетов, а также три группы спасателей.

Пожар удалось локализовать в 19.00 (18.00 мск), полностью потушить - в 19.40 (18.40).

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