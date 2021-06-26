Азербайджан увеличит численность армии

Азербайджан увеличит численность своей армии, заявил президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев на встрече с группой руководящего и личного состава азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил.

Он подчеркнул, что страна будет только усиливаться, в том числе - наращивая военную мощь.

Глава государства пояснил, что после Второй Карабахской войны были даны соответствующие поручения, заключены новые контракты, начались закупки нового вооружения и техники на основе современных технологий.

"Утверждены структурные изменения Вооруженных сил. Могу сказать, что будет увеличена численность Вооруженных сил, армии. Правильно анализируя итоги Второй Карабахской войны и ее ход, мы, конечно же, усилим нашу военную мощь", - приводит слова Верховного главнокомандующего Sputnik Азербайджан.

Что касается Армении, то если ее руководство не откажется от вражеской политики в отношении Азербайджана, то она не сумеет восстановить не только армию, но и экономическую активность, так что Азербайджан "будет только укрепляться", - отметил Ильхам Алиев.