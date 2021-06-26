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Стало известно, какая страна Европы первой отменила коронавирусные ограничения

Стало известно, какая страна Европы первой отменила коронавирусные ограничения

Первой страной в Европе, отменившей все внутренние ограничения по коронавирусу, стала Исландия. Такое сообщение опубликовано на официальном сайте ее правительства.

В нем уточняется, что 87% взрослых жителей страны получили по крайней мере одну дозу антикоронавирусной вакцины, порядка 60% привиты полностью.

Поэтому с завтрашнего дня в Исландии можно больше не соблюдать социальную дистанцию и не носить маски, сняты ограничения на собрания.

"Мы возвращаемся к комфортной жизни общества и к тому распорядку, к которому мы так стремились", - приводит слова министра здравоохранения Свандис Сваварсдоттир РИА Новости.

Кроме того, с 1 июля туристам, предоставившим сертификат о вакцинации или справки о перенесенном заболевании, не нужно будет сдавать тест при въезде в страну.

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Вестник Кавказа

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