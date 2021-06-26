Ливни снова вызвали подтопления в Ялте (ВИДЕО)

Ливни снова прошли сегодня в Ялте, увеличив уровень воды в реках, об этом глава администрации города Янина Павленко написала на своей странице в Facebook.

"Уровень воды в реках снова поднялся, пока незначительно, 30-50 см… Второй потоп в Ялте. К огромному счастью, не такой масштабный, как первый. "Рвануло" там, где "тонко" - то, что пострадало 18 июня", - пояснила мэр.

Синоптики сообщили, что за сегодня выпало 19 мм осадков, что вызвало локальные подтопления.

В Ялтинском историко-литературном музее сообщили, что новый ливень также затопил подвал, где обычно устраиваются художественные выставки.