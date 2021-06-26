Ильхам Алиев заявил о необходимости создать рабочую группу по делимитации границы с Арменией

В рамках дальнейшего послевоенного урегулирования должна быть создана рабочая группа по делимитации границы с Арменией. Об этом заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев на встрече с группой руководящего и личного состава азербайджанской армии по случаю Дня ВС АР.

Он напомнил, что нагорно-карабахский конфликт окончательно урегулирован, Ереван должен принять этот факт и вести с Баку совместную работу по определению границ.

"Должны начаться подготовительные работы к мирному договору. Мы заявляем это. Мы - страна-победитель", - приводит слова Ильхама Алиева Sputnik Азербайджан.

Глава государства также заявил о необходимости выдвинуть в регионе новые инициативы, которые свели бы к нулю риск новой войны.