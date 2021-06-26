Государственные флаги могут появиться на детсадах и школах в Грузии
Депутат парламента от партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Каха Кахишвили предложил установить на крышах всех школ в стране государственные флаги, а на фасадах разместить государственный герб.
Соответствующий пакет законопроектов он планирует представить на бюро 28 июня в рамках внеочередной сессии.
Парламентарий полагает, что государственные флаги должны развеваться как на детских садах, так и на образовательных учреждениях, сообщает Sputnik Грузия.
Кроме того, Кахишвили считает необходимым, чтобы в каждом образовательном и воспитательном учреждении на видном месте находился текст государственного гимна Грузии.
Вестник Кавказа
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