"Единая Россия" выдвинула кандидатуру Кадырова на пост главы Чечни

Чеченское отделение партии "Единая Россия" выдвинуло действующего главу региона Рамзана Кадырова кандидатом на пост руководителя ЧР на предстоящих 19 сентября выборах. Такое решение было принято на его партконференции, прошедшей сегодня.

На рассмотрение участникам конференции были предложены кандидатуры - Кадырова и депутата Государственной думы от Чечни Магомеда Селимханова.

"В результате тайного голосования кандидатом на должность главы Чеченской республики единогласным решением выдвинут Кадыров Рамзан Ахматович", - приводит слова спикера парламента и секретаря регионального отделения ЕР Магомеда Даудова РИА Новости.