ANAMA: армянские оккупанты заминировали даже азербайджанские деревья (ФОТО)

Противопехотную мину установили на дереве ВС Армении в Ходжавендском районе. Об этом сообщает в Twitter Агентство Азербайджана по разминированию.

В ведомстве напомнили, что армянские военные, проиграв на поле боя, разместили множество мин-ловушек.

В частности, на дереве в Ходжавендском районе была найдена разрывая противопехотная мина MON-100. Дальность разлета ее убойных осколков достигает 100-160 м. Такие мины используются для массового уничтожении живой силы, добавили в агентстве.