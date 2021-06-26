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Иранская АЭС "Бушер" вернется в строй в ближайшее время

Иранская АЭС &quot;Бушер&quot; вернется в строй в ближайшее время

АЭС "Бушер", временно остановленная из-за технического сбоя, будет снова подключена к электросетям в ближайшие дни, сообщил вице-президент, руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.

По его словам, станция вышла из строя из-за технических неполадок, что в целом естественно для электростанций.

"Эта проблема почти решена, и в течение двух - трех дней [АЭС] будет подключена к электросетям", - цитирует Салехи агентство ISNA.

Напомним, работа "Бушер" остановилась 20 июня.

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Вестник Кавказа

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