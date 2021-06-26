Ученые: восточноазиатские люди пережили эпидемию коронавируса десятки тысяч лет назад

Люди страдали от эпидемий, вызванных коронавирусом, десятки тысяч лет назад, к такому выводу пришла международная группа ученых, сообщает Квинслендский технологический университет (QUT, Австралия) в журнале Current Biology.

Исследователи из QUT, Университета Аризоны, Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета Аделаиды выяснили, что крупная эпидемия коронавируса произошла среди жителей Восточной Азии примерно 20 тыс лет назад.

Обратившись к данным проекта "Тысяча геномов" (крупнейший публичный каталог общей генетической вариации человека), ученые изучили изменения в человеческих генах, кодирующих белки, которые взаимодействуют с SARS-CoV-2. Потом они синтезировали белки человека и SARS-CoV-2 и установили, что они взаимодействуют непосредственно, это говорит о консервативной природе механизма, посредством которого коронавирусы заражают клетки.

Затем биоинформатики применили эволюционный анализ к набору данных генома человека и доказали, что восточноазиатские люди - предки жителей нынешних Китая, Японии, Монголии, Кореи и Тайваня - пережили эпидемию коронавирусного заболевания, напоминающего COVID-19.

"В ходе эпидемии отбор благоприятствовал вариантам генов человека, связанных с патогенезом, с адаптивными изменениями, предположительно, приводящими к менее тяжелому заболеванию", - приводит слова соавтора исследования, профессора QUT Кирилла Александрова "Интерфакс".

Исследование поможет понять, как геномы различных человеческих популяций приспосабливались к вирусам, недавно признанным важной движущей силой человеческой эволюции.

Кроме того, ученые смогут идентифицировать вирусы, спровоцировавшие эпидемию в далеком прошлом, и предсказать возможное повторение событий в будущем. "Это, в принципе, позволяет нам составить список потенциально опасных вирусов, а затем разработать диагностику, вакцины и лекарства на случай их возвращения", - пояснил Александров.