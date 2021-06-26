ВОЗ: прививаться от COVID-19 можно и при высоком уровне антител
Делать прививку от коронавируса можно при любом уровне антител, в том числе и высоком, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
"Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться", - приводит ее слова ТАСС.
Вуйнович пояснила, что большинство стандартных тестов, применяющихся в клинических условиях, не могут точно определить уровень иммунитета конкретного человека. Для того, чтобы на 100% быть уверенным в защищенности, требуются "научная лаборатория, очень специфические лабораторные тесты, высокообразованные специалисты".
Поэтому, указала представитель ВОЗ, рекомендация организации не делать тесты на антитела остается в силе.
Вестник Кавказа
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