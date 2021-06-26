Гроза, град и шквалистый ветер придут на 4 дня на Ставрополье

На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение, соответствующее сообщение опубликовано в Instagram ГУ МЧС по краю.

В нем говорится, что, по данным Ставропольского Гидрометцентра, сегодня в 15-17 часов и до конца суток, а также в течение суток 27, 28 и 29 июня, местами по региону ожидаются "сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20-25 м/с, на реках края подъем уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок".

В связи с этим есть вероятность возникновения ЧС и ЧП природного характера, вызванных подтоплением дождевым стоком низинных частей местности в населенных пунктах, проблемами в работе дренажных систем, ухудшением условий движения автотранспорта, увеличением количества автоаварий, нарушениями в работе транспорта, подмывом опор линий связи и электропередач, повреждением крыш и остекления зданий, плохо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев.

В сельскохозяйственном секторе возможны повреждения строений и сельскохозяйственных культур.