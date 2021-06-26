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Российские боевые корабли устроят стрельбы рядом с британским авианосцем

Российские боевые корабли устроят стрельбы рядом с британским авианосцем

Согласно международному сообщению о зонах ограниченных полетах, сегодня российские боевые корабли, базирующиеся в Средиземном море, будут проводить учебные ракетные стрельбы в непосредственной близости от британского авианосца Queen Elizabeth – к югу от Кипра.

Палубная авиация британского авианосца в настоящее время ведет бомбардировку инфраструктуры террористических организаций в Сирии и Ираке.

Напомним, что российские боевые корабли, подлодки, истребители и бомбардировщики проводят сейчас военные учения в Средиземном море, отрабатывая защиту российских баз в Сирии "Тартус" и "Хмеймим".

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Вестник Кавказа

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