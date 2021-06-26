В Турции началось строительство канала "Стамбул"

В Турции в настоящее время проходит церемония закладки первого моста в рамках начала строительства судоходного канала "Стамбул", на ее открытии выступил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Как отметил Эрдоган, суммарная стоимость строительных работ для возведения канала составит по текущим планам $15 млрд. "Стамбул" будет построен за 6 лет. Он назвал этот проект новой страницей в развитии Турции, передает Анатолийское агентство.

Глава Минтранса Адиль Караисмаилоглу, также участвующий в событии, подчеркнул, что рост судоходства на Босфоре представляет собой угрозу как безопасности, так и экологии Стамбула, в то время как канал "Стамбул" будет в 13 раз безопаснее природного пролива.

О безопасности говорил и президент Турции. "В случае, если какое-либо из судов, перевозящих различные наименования грузов, в том числе нефть, потерпит бедствие на Босфоре, экологии северо-запада Турции будет нанесен серьезный удар. Поэтому можно с уверенностью заявлять, что канал "Стамбул" – это инициатива, направленная на защиту будущего турецкого мегаполиса", - подчеркнул Эрдоган.

Длина канала "Стамбул" составит 45 км, минимальная ширина дна – 275 м, глубина – не менее 21 м.