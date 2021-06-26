Жители Северного Кавказа смогут оплатить ЖКУ в единых расчетных центрах

Правительство РФ рекомендовало главам регионов СКФО открыть единые государственные расчетные центры для начисления и приема платежей за ЖКУ. Такое сообщение опубликовано на сайте Кабмина по итогам совещания о развитии округа, прошедшего в Пятигорске.

В нем говорится, что блок поручений, данных главой правительства Михаилом Мишустиным на совещании, связан с модернизацией коммунальной инфраструктуры, которая предполагает в том числе улучшение платежной дисциплины потребителей.

"Руководителям субъектов рекомендовано создать в регионах единые государственные расчетные центры для начисления и приема платежей, принять меры по сокращению дебиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций", - уточнили в правительстве.