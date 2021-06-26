Во Франции ремонтируют грузинское поместье

Как сообщили сегодня в грузинском МИД, во Франции в настоящее время завершен первый этап ремонта поместья Левиль, являющегося собственностью Грузии. У поместья появилась оранжерея, на презентацию которого в скором времени во Францию прибудут министр иностранных дел Давид Залкалиани и министр культуры Тея Цулукиани.

В поместье Левиль в настоящее время хранится оригинал Акта независимости Грузии от 26 мая 1918 года. В 1921 году после падения Грузинской Демократической Республики грузинской правительство бежало во Францию, где после нескольких месяцев в Париже купило усадьбу в Левиле.

С сентября 2016 года поместье Левиль официально является государственной собственностью Грузии, этому событию предшествовали 15-летние дипломатические переговоры. С тех пор начались работы по восстановлению поместья.