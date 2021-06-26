Иран впервые воспроизвел вакцину "Спутник V"

Как сообщили сегодня в Российском фонде прямых инвестиций, Иран впервые произвел партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"РФПИ и Actoverco, одна из ведущих фармацевтических компаний Ирана, объявляют о производстве в стране тестовой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V"", - сказано в пресс-релизе РФПИ.

В фонде уточнили, что Иран стал первым на Ближнем востоке государством, где было запущено производство российских вакцин. "Вакцина, произведенная в Иране, будет использоваться для исполнения национальной программы вакцинации на территории Ирана", - обратили внимание в РФПИ.