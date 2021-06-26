АФК "Система" нашла замену Роберту Кочаряну

Сегодня состоялись выборы совета директоров АФК "Система", почти все прежние члены совета были переизбраны, за исключением двоих – экс-руководителя "Системы" Андрея Дубовскова и идеолога армянского национализма Роберта Кочаряна.

Место Кочаряна в совете директоров освободилось после того, как лидер карабахского клана решил попытаться отстранить от власти премьер-министра Армении Никола Пашиняна: по армянскому законодательству депутаты не могут заниматься бизнесом. В итоге парламентские выборы Кочарян проиграл, однако возвращаться в "Систему" не захотел.

Причина ухода из совета директоров Дубовскова не уточняется.

В итоге их сменили президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и глава НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, оба в статусе независимых директоров.