Каждый двухсотый вакцинированный россиянин заразился коронавирусом

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе поездки в Белгородскую область огласил официальную статистику заражения коронавирусом среди вакцинированных: их число составляет 0,5%.

"Вакцина не является комбинезоном, защищающим от коронавируса, она формирует иммунитет. Определенное количество людей может заболеть. Сегодня по статистике мы четко фиксируем данные: в целом по стране среди вакцинированных 0,5% заболевают коронавирусной инфекцией", - приводит его слова ТАСС.

Министр подчеркнул, что почти все из них болеют в легкой форме. Что важно, вакцинация помогает снизить заболеваемость и смертность среди людей старше 60 лет.

Напомним, что в целом в России за все время пандемии коронавирусом заразились 3,7% граждан, из них умерло 132683 человека, то есть немногим менее одного летального исхода на тысячу человек.