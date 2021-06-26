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На Ялту обрушился второй тропический ливень

На Ялту обрушился второй тропический ливень

В Ялте, еще не восстановленной после тяжелейшего ливня, прошедшего 18 июня, опять идет дождь с грозой.

При этом сообщения о дожде расходятся. Так, гидрометцентр Крыма сообщает о грозе и ожидании умеренного дождя, в то время как в соцсетях уже публикуют видео, на которых запечатлен сильный ливень в центре Ялты.

Мэр Ялты Янина Павленко уже собирает оперштаб. "Прошу перекличку по поселкам - пожалуйста, откликнитесь, как у вас ситуация. Собираем штаб, чтобы усилить тонкие места, где возможны подтопления, связанные с усилившимися ливнями", - сообщила она в Facebook.

Напомним, что утром ГУ МЧС РФ по Крыму объявили на полуострове штормовое предупреждение.

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Вестник Кавказа

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