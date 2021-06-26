Закир Гасанов рассказал, как ВС Азербайджана освобождали Шушу

Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов в интервью Real TV в честь Дня вооруженных сил республики рассказал о том, как была организована и осуществлена операция по освобождению от армянской оккупации культурной столицы Азербайджана – города Шуша.

Прежде всего он отметил, что президент Ильхам Алиев поручил учитывать при планировании операции тот факт, что Шуша – сердце азербайджанское культуры. В связи с этим в самом городе артиллерия не применялась, в то время как окружавшие Шушу оккупационные войска Армении были разгромлены артиллерийскими ударами.

"Поскольку погода была облачной, в ходе Шушинской операции не было возможности использовать беспилотники, что также создавало сложности для проведения разведки. Артиллерия применялась во время операций вокруг города Шуша, но по самому городу и историческим объектам артиллерийские удары не наносились", - обратил внимание министр.

Однако азербайджанские войска нашли выход – они добрались до города с самого неожиданного направления, оперативно создав необходимую инфраструктуру прямо в горах. "Особо хотел бы подчеркнуть, что инженерные войска Азербайджана за короткое время построили дорогу. Это стало шоком для оккупантов. Они ожидали наше наступление на Шушу в другом направлении и сосредоточили свои силы в другом месте", - сообщил Закир Гасанов.