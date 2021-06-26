Ленинградская область все-таки заберет у Сочи Гран-при "Формулы-1"

Как сообщил сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, начиная с 2023 года Гран-при России "Формулы-1" переедет из Сочи под Санкт-Петербург.

Уточняется, что в 2023 году гонку "Формулы-1" примет ленинградская гоночная трасса "Игора-драйв", пишет Интерфакс.

"Комплекс "Игора Драйв" позволяет не только принимать соревнования самого высокого уровня, но доступен для большого числа болельщиков", - отметил Дрозденко.

Осенью прошлого года "Игора Драйв" добился омологации Международной автомобильной федерации (FIA) Grade 1, необходимой для организации гонок класса "Формула-1".