Дороги Анапы ушли под воду после сильного ливня

Прошедший сегодня днем сильный ливень с грозой затопил дороги Анапы.

Как пишет РИА Новости, пешеходы идут местами по щиколотку, местами по колено в воде. Часть машин, не справившихся с подтоплением, заглохли, в целом автомобильное движение затруднено.

Таким образом, в Краснодарском крае продолжается череда сильных ливней. Ранее из-за них пострадали жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и 500 га посевов в Павловском районе.