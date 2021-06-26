Ильхам Алиев утвердил три соглашения между Азербайджаном и Россией

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил три соглашения с Россией. Все три были подписаны 20 мая в Москве.

МИД Азербайджана поручено уведомить российскую сторону о выполнении республикой внутренних процедур ратификации документов.

Первый из документов – "О сотрудничестве в сфере связи и информационных технологий между министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России».

Второй – протокол "О взаимном признании в электронном порядке результатов таможенного контроля в отношении определенных видов товаров между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Федеральной таможенной службой (Россия)", также подписанный 20 мая.

Третий – "О сотрудничестве в ветеринарной сфере между Агентством пищевой безопасности Азербайджана и министерством сельского хозяйства России".