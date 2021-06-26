На Кубани объявлена чрезвычайная ситуация в Мостовском районе

Крупный град стал причиной введения режима чрезвычайно ситуации в Мостовском районе Краснодарского края – соответствующее решение озвучил сегодня глава района Сергей Ласунов.

"Град был достаточно больших размеров. Ввели режимы ЧС в двух поселениях и муниципальном районе. Есть поврежденные кровли, пока это порядка 50 домов в двух поселениях", - приводит его слова ТАСС.

Спецкомиссия в данный момент оценивает ущерб, нанесенный стихией домохозяйствам в поселке Псебай и станице Андрюки.