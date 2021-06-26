Для входа в мечети Москвы могут ввести QR-коды

Муфтий Москвы, зампред Совета улемов Духовного управления мусульман России Ильдар Аляутдинов сообщил сегодня, что в московских мечетях не исключено введение городскими властями QR-кодов на вход, при этом пока что такого решения нет.

"На данный момент мы не чувствуем от прихожан опасения по поводу введения QR-кодов для посещения мечетей. Мы с этим вопросом еще не сталкивались, распоряжений и рекомендаций от правительства тоже не получали", - прежде всего отметил он, пишет РИА Новости.

Тем не менее, в ДУМ видят, что ситуация с пандемией в Москве становится все более тяжелой. "Возможно, будут введены дополнительные ограничения… возможно, подготовим богословское заключение", - сказал Ильдар Аляутдинов.