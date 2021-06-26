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"Спутник Лайт" появился в гражданском обороте

&quot;Спутник Лайт&quot; появился в гражданском обороте

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил сегодня, что в гражданский оборот поступили первые дозы однокомпонентной интраназальной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт".

По словам министра, речь идет о поставке в российские клиник 2,5 млн доз "Спутник Лайта" в ближайшие пять дней, пишет ТАСС.

"Вчера завершен этап контроля, и первые серии "Спутник Лайт" вышли с производства в гражданский оборот", - рассказал он, будучи в одной из поликлиник Белгорода.

Мурашко обратил внимание, что основное назначение "Спутник Лайта" – вакцинация переболевших и ревакцинация прививавшихся ранее.

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